Gosta de chocolate? Iguarias para todos os gostos e feitios no Mercado dos Lavradores

A Câmara Municipal do Funchal está a promover, entre os dias 15 e 18 de abril, a 5.ª edição do Mercado do Chocolate, evento que se realiza habitualmente na Semana da Páscoa, no Mercado dos lavradores. O evento oferece uma oferta diversificada de produtos, maioritariamente artesanais, tendo o chocolate como principal elemento. No último dia do evento, quinta-feira, o Mercado vai receber o concurso para eleger “O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal”.

O Vereador da CMF que tutela os Mercados Municipais, João Pedro Vieira, afirmou que este ano o recorde de participantes já foi batido, tanto de marcas presentes, como de entusiastas para apresentar o melhor bolo de chocolate do Funchal, “o que retrata bem o interesse suscitado junto das nossas confeitarias e de vendedores particulares”, sublinha o autarca.

Vão estar 13 marcas presentes no evento, nomeadamente: Crepe Mania, Empresa de Cervejas da Madeira, Ignácias, O Lado C – Cake Shop, Sr. Brigadeiro, Uau Cacau, Woddy’s Waffle Shop, Acender Aromas, Lulu Brigadeiros Gourmet, EatWell, Micas&Pitta’s, Sonho Real e My Screw. Paralelamente, será promovido o concurso “O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal”, com inscrições abertas para o público em geral e que já conta com 17 inscrições.

O júri do concurso vai ser composto por Raquel Brazão, Diretora do Departamento de Economia e Cultura da Câmara do funchal, o Mestre Chocolateiro Tony Fernandes, do Uau Cacau, o Chefe Executivo Miguel Ângelo Rodrigues, da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, e Américo Pereira, da enoMania, Lda-Garrafeira.

Vão ser atribuídos prémios às duas melhores criações, assegurados pelos patrocinadores do evento.

O autarca João Pedro Vieira destacou que a CMF tem procurado captar públicos para os Mercados Municipais ao longo dos últimos anos, apostando em eventos e ações de promoção, através do envolvimento de diversos parceiros. “Esse efeito sinergético é notório e tem como consequência mais importante o facto de os funchalenses estarem mais próximos do que nunca dos seus Mercados”, completa o Vereador.