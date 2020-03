NacionalGest incorpora VS Seguros

Aquela que foi no passado a BES Vida, começou hoje a operar como GamaLife, um nome inspirado no descobridor português Vasco da Gama. No presente a prioridade é consolidar a posição no mercado português onde a companhia tem 10% da quota de mercado do ramo vida. Mas o objetivo dos novos acionistas é transformar a GamaLife numa companhia pan-europeia.