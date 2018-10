Nações Unidas alertam para aumento da fome mundial. Saiba como contrariar o flagelo

A Organização da Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO, na sigla inglesa) chama a atenção para o aumento da fome mundial, através do relatório de 2018, sobre Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo no qual é revelado que, atualmente, mais de 820 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crónica.

No Dia Mundial da Alimentação, que se comemora esta terça-feira, a campanha “Fome Zero”, criada pela FAO, alerta para os problemas que estão na base de origem da fome mundial, mas lança também ideias sobre como a população pode ajudar a combatê-la: desperdiçar menos, comer melhor e adotar um estilo de vida sustentável são alguns dos pontos-chave desta campanha, para para construir um mundo livre da fome.

Nesta altura, 672 milhões de pessoas sofrem de obesidade e 1,3 mil milhões estão acima do peso. A campanha “Fome Zero” vai além da resolução de conflitos e do crescimento económico, pretendendo adotar uma abordagem a longo prazo para construir sociedades pacíficas e inclusivas.

Não desperdiçar alimentos

Se ainda sobrou comida do seu último almoço ou jantar congele-o para mais tarde ou use-o como ingrediente noutra refeição.

Produzir mais, com menos

Com a população que em 2050 deverá atingir os nove mil milhões, os agricultores devem encontrar nova formas e mais produtivas de cultivar os alimentos e diversificar as plantações. O uso de uma abordagem integrada da agricultura não só ajudará os agricultores a aumentarem o rendimento das colheitas e, assim, os lucros, mas também poderá melhorar a qualidade das terras agrícolas.

Optar por uma dieta mais saudável e sustentável

Refeições nutritivas não são necessariamente sinónimo de uma grande elaboração. Partilhe receitas rápidas e nutritivas com a família, amigos, colegas, etc. Siga chefes de cozinha e blogs para aprender novas receitas ou fale com agricultores para saber como eles cozinham os produtos domésticos.