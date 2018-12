Não abasteça ainda: vem aí mais uma descida nos combustíveis

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, refletindo as cotações médias da gasolina e do gasóleo nos mercados internacionais. Segundo fonte do setor contactada pelo Económico, a “evolução das cotações em euros aponta para uma descida dos preços – mais acentuada novamente no gasóleo do que na gasolina”.

As descidas vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados, onde “os cortes rondam os 0,0188 euros por litro, no caso do gasóleo, e 0,0185 euros por litro no que diz respeito à gasolina”, avançou uma outra fonte.

Os preços dos combustíveis estão a descer há dez semanas consecutivas. Apesar da recomendação de manutenção dos preços, os postos de abastecimento nacionais continuam a optar por reduzir o custo de ambos os combustíveis. Segundo dados da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), desde 8 de outubro, altura em que os preços começaram este ciclo de quedas, a gasolina desceu 16 cêntimos, enquanto o gasóleo recuou 10 cêntimos por litro.

Os mais Económicos

Gasolina(s):

– Pingo Doce de Castelo Branco-Cruz de Montalvão – 1,310€

– GASPE – SENDIM – 1,313€

– Pingo Doce de Castelo Branco-Cruz de Montalvão -1,318€

– Jumbo de Castelo Branco – 1,319€

– Intermarché de Azambuja- 1,329€

Gasóleo(s):

– Pingo Doce de Castelo Branco-Cruz de Montalvão – 1,175€

– Intermarché do Cartaxo – 1,179€

– Pingo Doce de Castelo Branco-Cruz de Montalvão – 1,184€

– Jumbo de Castelo Branco – 1,185€

– Intermarché de Vila Real de Santo António- 1,189€