“Não existe motivo para alarme”, garante hotel que recebeu equipa do evento onde esteve Luís Sepúlveda

O hotel que recebeu uma equipa de trabalho do Correntes d’ Escritas, onde o autor Luís Sepúlveda esteve presente antes de ser diagnosticado com o novo coronavírus, garante que, neste momento, “não existe qualquer motivo para alarme”.

A Axis Vermar e a administração da Axis Hotéis asseguram esta segunda-feira que se verifica a “total ausência de sintomas entre as equipas de trabalho que estiveram de serviço” nesta unidade hoteleira da Póvoa de Varzim, no âmbito do evento que se realizou entre 15 e 23 de fevereiro.

Em resposta ao artigo intitulado “Póvoa de Varzim em alerta com coronavírus de Luís Sepúlveda”, publicado na edição de hoje do “Jornal de Notícias” (JN), a empresa refere que “o hotel, bem como a sua administração, continuarão, na natural defesa da saúde e bem-estar de todos os seus colaboradores, clientes e fornecedores, a trabalhar em estreita articulação com a Direção-Geral de Saúde [DGS] e a linha SNS 24 – 808 24 24 24 -, seguindo as suas diretivas e cumprindo todas as recomendações para prevenção do Covid-19”.

A DGS informou este domingo que se mantém “em contacto com as Autoridades de Saúde de Espanha”, tendo a Autoridade de Saúde da Região Norte iniciado no terreno a investigação epidemiológica”. Ou seja, estão a ser identificados os contactos próximos de Luís Sepúlveda e da sua mulher, que estiveram em Portugal entre os dias 18 a 23 de fevereiro para marcar presença num festival literário.

Já a organização do festival em causa criou um grupo de acompanhamento e aconselhou os trabalhadores que contactaram com o autor infetado a ficarem em casa.