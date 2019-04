Não quer pagar comissões no MB Way? Reclame

Até agora, era possível fazer transferências imediatas através da app MB WAY a custo zero. Mas, a partir de amanhã, dia 1 de maio, usar esta aplicação vai sair caro, sobretudo aos clientes do Banco BPI, que começará a cobrar € 1,20 pela operação. Segue-se o Millennium BCP. No dia 17 de junho, os clientes vão passar a pagar € 1,30 por cada transferência.

Mas estes não são os únicos bancos com comissões na manga. Outros já preveem este encargo nos seus preçários, com valores que variam entre os 21 cêntimos (Caixa Geral de Depósitos) e os 1,56 euros (Activo Bank). E podem começar a cobrar a qualquer momento.

Cabe ao Banco de Portugal limitar os encargos aplicados às transferências feitas através do MB WAY, já que é esta instituição que valida os preçários dos bancos. Para que o regulador perceba o impacto que estas comissões têm para os utilizadores, vamos enviar-lhe uma reclamação em nome de cada consumidor que se registar na nossa ação.

Para o efeito, a DECO disponibiliza no seu site em www.deco.proteste.pt/mb-way um formulário de reclamação especifico, que permitirá dar voz ao descontentamento dos consumidores junto do regulador.

Pequenos montantes taxados em grande

O MB WAY é a app de pagamentos móveis mais usada em Portugal. Além das transferências, permite efetuar pagamentos em espaços comerciais e levantamentos no Multibanco sem recorrer ao cartão, entre outras operações. Um terreno apetecível para a aplicação de comissões.

Segundo dados da SIBS, mais de uma em cada quatro transferências via MB WAY são de montante inferior a € 10, o que significa que, em média, o consumidor pagará uma comissão até 15% do total da transação, valor que consideramos completamente desproporcionado.

Exigimos limites

Aplicar comissões ao MB WAY, que replica a utilização do Multibanco, contraria os seus princípios básicos. Por isso, defendemos que eventuais comissões associadas a este serviço não devem ultrapassar os limites dos custos imputados aos comerciantes para pagamentos com cartões, impostos pela União Europeia (0,2% para os cartões de débito e 0,3% para cartões de crédito).