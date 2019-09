“Não tenho dúvidas de que há uma cartelização do preço do frete para a Madeira”, afirma Carlos Pereira

“Eu não tenho dúvidas de que há uma cartelização do preço do frete para a Madeira. O que estou a dizer pode causar polémicas, mas é verdade”, afirmou o cabeça de lista do PS pelo círculo da Madeira à Assembleia da República, Carlos Pereira, em entrevista ao Económico Madeira.

O candidato disse que o custo do frete é um tema relevante e acredita na cartelização do preço frete para a Madeira, apesar de haver vários operadores a laborar na Madeira. Neste sentido, salienta que o que está em cima da mesa é um problema de mercado.

Carlos Pereira considera que a Autoridade da Concorrência não tem estado bem nesta matéria, pois “não tem estado suficientemente atenta àquilo que são as necessidades da Região Autónoma”.

Fundos Europeus

Os fundos europeus foi outra das questões abordadas na entrevista, onde Carlos Pereira defendeu que a Madeira deveria ter o mesmo nível de apoios comunitários que tem os Açores.

O socialista explicou que, devido à forma de cálculo do PIB do Eurostat, a Madeira deixou, em 2004, de ser uma região de coesão, porque o PIB da Região passou a estar acima dos 75% da média da União Europeia. Ora, Carlos Pereira refere que isto deveu-se ao facto de haver um conjunto de atividades da Zona Franca estarem a empolar o PIB, ou seja, constituíam riqueza que só estava na Madeira de passagem e que depois ia para as sedes das diferentes empresas.

“Eu nunca percebi por que razão a Região nunca teve um combate mais firme no sentido de defender que o PIB estava desfasado da realidade porque continha um conjunto de imputações anómalas que empolavam esse mesmo produto”, assinalou.

“Para terem uma ideia do dinheiro que perdemos , em média nós temos 750 milhões de euros de fundos europeus, os Açores têm 1.500 milhões. Nós temos metade do que tem os Açores”.

No seu entender, a Madeira deveria ter o mesmo nível de fundos europeus que tem os Açores, já que as duas regiões têm níveis de desenvolvimento muito semelhantes.

