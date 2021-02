“Não venham para cá”. Autarca de Nice desencoraja visitas de turistas para travar Covid-19

A zona de Nice, em França, tem a mais alta taxa de Covid-19 do território francês com 740 novos casos por semana por cada 100 mil habitantes, de acordo com o site Covidtracker.fr. Para travar esta incidência de infeções, o presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, pediu aos turistas que não visitem Nice nas próximas semanas, em declarações a uma estação de rádio.

“Vamos ficar muito satisfeitos por receber muitos turistas este Verão, assim que consigamos vencer esta batalha. Mas este é o momento de dizer ‘não venham para cá, este não é o melhor momento’. Proteger a população de Nice é a minha prioridade”, realçou o autarca.

Christian Estrosi acredita que, a nível nacional, são necessárias medidas mais eficazes de confinamento: “Precisamos de medidas fortes que vão para além do recolher obrigatório a partir das 18h00: ou medidas mais restritas de confinamento e confinamento para horas específicas. Confinamentos ao fim-de-semana talvez resultassem”.

O autarca lamentou que, com a chegada do bom tempo, “toda a gente tenha a tendência para vir a Nice. Um confinamento ao fim-de-semana talvez ponha um ponto final a isso, sem colocar em causa a atividade económica na cidade”.