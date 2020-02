Nápoles prolonga contrato de patrocínio com Kappa até 2022

O Nápoles anunciou a extensão do contrato para o patrocínio das suas camisolas com a marca italiana de artigos desportivos, Kappa, por dois anos. Ainda que os detalhes financeiros do acordo não tenham sido divulgados, o clube napolitano deverá receber mais do que os oito milhões de euros por época acordados no contrato anterior, segundo a plataforma soccerex.

Em comunicado, o presidente do clube Aurelio de Laurentiis confirma ainda que está em negociações com a Kappa para negociar uma extensão do contrato com o objetivo de prolongar a parceria para lá das duas épocas agora acordadas.

Para além do contrato com o Nápoles, a marca italiana também vai patrocinar outra equipa da primeira liga italiana na próxima época desportiva (2020/2021). Trata-se da Fiorentina, que se junta ao leque de patrocinado pela Kappa: Nápoles, Génova, Brescia e Sassuolo.

A Kappa é uma das principais marcas desportivas em Itália, sendo a principal patrocinadora da segunda liga italiana. Ainda assim, as parcerias não se limitam ao seu país natal. Contabiliza patrocínios um pouco por todo o mundo, desde seleções a clube. Coleciona patrocínios na europa tal como são exemplo o AS Mónaco, Real Bétis de Sevilha, Aston Villa, Leeds United ou Panathinaikos.