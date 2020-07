Nasdaq lidera quedas em Wall Street

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque encerraram a sessão desta segunda-feira sem tendência definida, depois de um início positivo, impulsionado pelas notícias que davam conta de um desenvolvimento de duas vacinas experimentais contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech.

O governador da Califórnia,, Gavin Newsom, alertou que a recuperação económica poderá estar em perigo uma vez que defendeu que todos os países deveriam fechar todas as atividades que não se fazem ao ar livre.

Ao longo da sessão, os ganhos foram cedendo e apenas o industrial Dow Jones fechou no verde, permanecendo praticamente flat face ao encerramento de sexta-feira passada, com uma ligeira valorização de 0,04%, para 26.085,80 pontos. O tecnológico Nasdaq tombou 2,13%, para 10.390,84 pontos; e o S&P 500 perdeu 0,94%, para 3.155,20 pontos.

As tecnológicas acentuaram as perdas, nomeadamente as FAANG. A Facebook perdeu 2,48%, a Apple cedeu 0,46%, a Amazon tombou 3%, a Netflix afundou 4,23% e a Alphabet, dona da Google, caiu 1,74%. Também a Microsoft teve uma sessão negativa, desvalorizando 3,09%.

A Tesla não escapou à tendência e, depois de várias sessões consecutivas em alta e a renovar máximos, perdeu 3,08%.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo cede mais de 2%. Nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate perde 2,24%, para 39,64 dólares e, em Londres, o barril de Brent, cede 2,24%, para 42,27 dólares.