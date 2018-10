Navigator estima perda de 10 mil toneladas de papel devido à paragem de produção na Figueira da Foz

A Navigator estima que a suspensão temporária da produção na fábrica da Figueira da Foz tenha causado à empresa uma perda de cerca de cerca de nove mil toneladas de pasta e 10 mil toneladas de papel.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira à noite, a papeleira refere que já retomou algumas operações que estiveram suspensas devido aos danos causados pelo furacão Leslie, que passou por Portugal no final da semana passada.

“Neste momento, foi já retomada a produção de pasta na linha de fibra, assim como a produção de papel na máquina 2. Hoje verificou-se também o arranque da máquina de papel 1, prevendo-se que a mesma inicie a produção de papel durante este fim de semana”, explica a Navigator.

Na mesma nota, divulgada pela CMVM após o fecho do mercado, a empresa da pasta e do papel refere que a água, a eletricidade e as telecomunicações do centro fabril da Figueira da Foz já foram restabelecidos e que está “a desenvolver todos os trabalhos necessários à reparação dos danos causados nas referidas instalações”.

As ações da Navigator encerraram a última sessão da semana com uma queda de 3,48%, para 4,10 euros.