Navio Kraken está de visita à Madeira para desenvolver campanha ambiental

O navio Kraken volta à Madeira. Objetivo passa por reunir com associações locais ambientes, estruturas políticas, de modo a que se desenvolvam operações de limpeza da costa da região autónoma. Serão ainda desenvolvidas campanhas de sensibilização, com a juventude local, ligadas à problemática do lixo marinho, programadas para final de março e para abril.

O navio pertence à Organização Não Governamental Wings of the Ocean, que em fevereiro saiu de França, tendo feito escalas técnicas em Palma de Maiorca, Cartagena e Gibraltar.

As Direções Regionais de Educação e de Juventude são parceiras da escala que o Kraken está a fazer na Madeira. As direções regionais “estão a articular as visitas ao navio, as conferências e as limpezas de praia, não só com as escolas da Região, mas também com as Associações Juvenis que trabalham no âmbito da proteção do ambiente”.

O navio vai estar no caniçal até à sua partida para o Porto Santo, prevista para dia 5 ou 6 de abril. De 6 a 11 de Abril, os elementos da Wings of the Ocean desenvolverão atividades com associações e escolas do Porto Santo.

Depois disso o navio regressa à Madeira e vai percorrer toda a costa norte, voltando ao sul pela Ponta do Pargo, estando prevista a sua reentrada no Porto do Funchal a 19 de Abril, onde ficarão instalados mais uma semana de modo a desenvolver atividades com as escolas.

O navio deve sair da região a 24 de abril, mas tem também visitas às Desertas e pelas Selvagens. O Kraken tem 42 metros de comprimento, e uma tripulação de cerca de 30 voluntários.

Todos os protocolos sanitários foram tidos em conta.