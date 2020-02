A necessidade de consolidação orçamental e o impacto das medidas previstas no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) esteve em debate entre os oradores da conferência “Orçamento do Estado 2020”, no Centro Cultural de Belém, organizada em conjunto pela EY e Jornal Económico.

Falando no encerramento da iniciativa que teve lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a presidente do Conselho de Finanças Públicas, Nazaré da Costa Cabral, defendeu que Portugal terá que continuar a percorrer o caminho da consolidação orçamental e realçou a importância de diminuir o peso da dívida pública.

“Não nos podemos dar ao luxo de prescindir de uma elevada disciplina orçamental, pois ainda temos que progredir muito em termos de redução do peso da nossa dívida pública”, disse Nazaré da Costa Cabral. “É um desígnio nacional porque reduzir a dívida pública num país em que essa dívida é ainda fundamentalmente dívida externa significa fundamentalmente reforçar a independência nacional”, acrescentou.

