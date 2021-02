NBA assina patrocínio global com a Hennessy de olhos postos no mercado fora dos EUA

A liga de basquetebol norte americana (NBA) e a marca de bebidas alcoólicas assinaram um contrato multianual de patrocínio a nivel global, cujo objetivo é expandir o alcance da liga em mercados internacionais. O novo acordo é também ele histórico porque marca a primeira aliança entre a NBA e uma marca de bebidas alcoólicas, segundo o portal “Palco 23”.

A Hennessy, patrocinador da NBA desde fevereiro passado nos Estados Unidos, torna-se agora o licor oficial da competição a nível mundial. Por ocasião da prorrogação do acordo, a campanha Hennessy x NBA será adaptada para África, Ásia-Pacífico, Europa e América do Sul, além do lançamento de garrafas comemorativas.

Dan Rossomondo, vice-presidente sénior de media e desenvolvimento de negócios da NBA, afirmou que “esta expansão da parceria representa um marco emocionante para a liga, já que a Hennessy se tornou no primeiro parceiro global de bebidas alcoólicas da NBA”.

Por outro lado, NBA e Budweiser também firmaram um acordo inédito para o mercado brasileiro. A cervejeira será a parceira de media da liga, estando incluída na transmissão dos jogos via streaming nas próprias redes sociais da marca.

“A Budweiser sempre foi parceira da liga no país, valorizando não só o jogo em campo, mas toda a cultura que envolve o desporto”, afirma Alice Alcantara, diretora da Budweiser no Brasil. “Esta nova parceria fortalece ainda mais os laços e é um passo importante na jornada para democratizar ainda mais o desporto, criando novas formas de acesso aos jogos e ídolos, aproximando as pessoas das suas paixões”, finaliza.