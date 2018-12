Especial Vinhos 2018: Negócio está a fomentar multiplicação da oferta

A fileira dos vinhos está a viver uma fase de grande modernização, desde a produção, até à comercialização, passando pela transformação. O resultado traduz-se no aumento das vendas, nomeadamente das exportações, que dispararam, nos últimos anos. A atuação num mercado, que é global e altamente competitivo fez aumentar a necessidade de formação muito especializada para os profissionais que se dedicam ao negócio. Universidades e politécnicos viram o filão e estão a apostar nele em força.

Na Universidade de Lisboa, duas escolas, o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), através da sua escola de formação de executivos IDEFE, e o Instituto Superior de Agronomia (ISA) – juntaram, há já alguns anos, a sua expertise em agronomia e gestão e criaram uma pós-graduação em Wine Business. Quem a frequenta? “A maioria são profissionais do setor, pessoas que têm vinha e querem aprender sobre gestão vitivinícola e pessoas com responsabilidades nas organizações de onde vêm, como adegas cooperativas e empresas associadas ao setor”, explica José Veríssimo, vice-presidente do ISEG, ao Jornal Económico.

Para facilitar o acesso a empresários e profissionais do setor, maioritariamente oriundos de fora de Lisboa, público-alvo da formação, o programa é ministrado sexta-feira à tarde e sábado de manhã. “Aquilo que os nossos formandos procuram são conteúdos que vão para lá da parte técnica ligada à área dos vinhos, da vinha e das uvas; são as disciplinas de gestão.” Assim, além de matérias-base como viticultura e enologia, o programa aborda temas de gestão, estratégia e competitividade, liderança e gestão de equipas, contabilidade, distribuição, negociação e técnicas de vendas, gestão comercial, marketing, enoturismo e comércio eletrónico.

Wine Business arranca em outubro, logo a seguir à época áurea anual das vindimas, e tem no corpo de formadores outro dos seus ases de trunfo. O ISA contribui com investigadores, cujo trabalho diário é estudar a trilogia uva, vinha, vinho; o ISEG aporta especialistas em todas as áreas da gestão; e das grandes organizações que produzem vinho vêm especialistas, como, por exemplo, Manuel Rocha, presidente da Adega Cooperativa de Portalegre, que vai ser formador neste curso, diz José Veríssimo.

O professor chama a atenção para a vertente prática desta formação. Em julho deste ano, por exemplo, os formandos estiveram na região espanhola de La Rioja, que é uma das mais importantes do mundo na produção de conhecimento vitivinícola. Em 2019, o ângulo prático do programa está virado à comercialização. Os formandos da 6ª edição, visitarão assim a feira de vinho de Bordéus, um dos mais importantes certames do setor.

Wine Business, no original em inglês, de negócio do vinho, é também o nome da pós-graduação lançada este outono em horário pós-laboral pelo Instituto Politécnico de Leiria. Esta formação executiva está desenhada para “desenvolver competências dos profissionais na área da produção, marketing e gestão de empresas do setor do vinho; criar projetos de empreendedorismo na área do vinho e da vinha; aprender técnicas adequadas para o desenvolvimento de um negócio sustentável; preparar os formandos para a gestão dos destinos e produtos enoturísticos; e identificar e promover as potencialidades do vinho português, num mercado internacional.” Esta primeira edição decorre no Núcleo de Formação de Torres Vedras, município nomeado Cidade Europeia do Vinho 2018, em conjunto com Alenquer.

Também em horário pós-laboral, mas numa versão mais curta, o Instituto Superior de Administração e Gestão, (ISAG), escola de negócios do Porto particularmente vocacionada para as Ciências Empresariais, do Turismo e da Gestão Hoteleira, promove uma formação executiva para quem se quer tornar especialista em vinhos. Expertise in Wine Management, assim se chama, visa áreas como a viticultura, enologia, harmonizações gastronómicas, distribuição, internacionalização do negócio, marketing e comunicação. Os formadores, alguns dos quais nomes bem conhecidos, têm em comum um longo percurso profissional no setor. A começar pelo coordenador: Pedro Guerreiro, sócio gerente da Wine Tales, representante de marcas de vinho como Monte da Raposinha, Quinta de Carapeços, Quinta da Boa Esperança, Fulcro e Casa de Penalva. A ele juntam-se o chef Hélio Loureiro; o enólogo Luís Sottomayor, rosto dos vinhos Sogrape; Bento Amaral, chefe da Câmara de Provadores do IVDP, e o consultor Aníbal Coutinho.

Em janeiro de 2019, também, arranca no braço armado da Universidade de Aveiro para a área da formação profissional UNAVE um curso de Marketing e Vendas de Vinhos. Ao todo, são dez módulos de oito horas cada um, eminentemente práticos, ministrados por formadores, oriundos da Universidade de Aveiro e de empresas do setor. Do maneio da vinha à relação do vinho com a gastronomia, passando pela comunicação do produto, design de rótulos e embalagens, estudo dos mercados e estratégias comerciais, técnicas de venda e internacionalização – de tudo isto se aprende na Associação para Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro.