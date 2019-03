A Barrick Gold lançou esta semana uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) hostil com vista a criar a maior empresa produtora de ouro no mundo. A informação foi divulgada pela CNBC, que indica o valor de 17,8 mil milhões de dólares (15,6 mil milhões de euros) oferecidos pela multinacional mineira do Canadá, à sua congénere dos Estados Unidos, a Newmont Mining. A Newmont já está sob uma oferta de compra, no valor de dez mil milhões de dólares. Esta última oferta foi feita pela Goldcorp há cerca de um mês. Um negócio que, a concretizar-se, colocaria um ponto final nas negociações para a fusão entre a Barrick Gold e a Newmont Mining.

É uma tentativa desesperada e bizarra de atrapalhar o nosso acordo”, afirmou o CEO da Newmont Mining, Gary Goldberg, antes do anúncio da OPA por parte da Barrick Gold, acrescentando que “este não é o tipo de comportamento que irá atrair investidores que queiram investir em empresas sérias e bem administradas”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor