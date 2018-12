Negócios com Islândia, Noruega e Liechtenstein têm fundos de mais dois milhões

A economia do mar, a mobilidade e a saúde mental são algumas das áreas que poderão ser financiadas pelo Fundo de Relações Bilaterais.

Com uma alocação financeira de cerca de dois milhões de euros, este fundo tem como objetivo fortalecer as relações bilaterais entre Portugal e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega.

A primeira fase de candidaturas irá decorrer no início de janeiro. São elegíveis como promotores de iniciativas bilaterais entre estes quatro países quaisquer entidades púbicas ou privadas, comerciais ou sem fins lucrativos, incluindo quaisquer organizações da sociedade civil, como as organizações não governamentais, legalmente estabelecidas em Portugal.

O Fundo de Relações Bilaterais é gerido e coordenado pela Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (UNG-MFEEE), também designada por EEA Grants Portugal, em conjunto com os representantes dos países doadores.