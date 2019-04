Nestlé lidera lista de inovações na Europa, segundo a Nielsen

A Nestlé é a empresa que mais inovações conseguiu introduzir no mercado europeu no último ano no setor do retalho, na categoria BGC – Bens de Grande Consumo, de acordo com um estudo recentemente concluído pela Nielsen BASES, uma empresa global de gestão de medição e análise de dados.

Segundo a lista das ’25 maiores inovações no mercado europeu’ (‘Top 25 Breakthrough Innovations’) elaborada pela Nielsen, merecem referência a Nestlé Purina (2), a Nestlé Itália (1), a Nestlé França (1) e a Nestlé Rússia (1).

A seguir, nesta lista, surge a Heineken França (1), Heineken Italia (1) e Heineken Espanha (1), assim como a Procter & Gamble, com referências para estas unidades do grupo: França (2) e Alemanha (1).

Outras escolhas desta lista da Nielsen sobre as maiores inovações na Europa recaíram sobre a Danone, Barilla, PepsiCo, Unilever, Henkel, L’Oréal.

Esta lista destaca inovações de produto lançadas no mercado europeu em categorias de BGC que foram bem-sucedidas no setor do retalho, tendo por base resultados analisados pela Nielsen.

“Alguns dos fatores comuns a potenciar a inovação entre os vencedores deste ano estão relacionados com marcas que demonstram capacidades excecionais não apenas de conquista de quota de mercado e crescimento, mas também de implementação de estratégias específicas de inovação. Estas marcas foram bem-sucedidas porque escutaram os seus consumidores, exploraram o ‘design’ de embalagem e alcançaram a excelência em processos de venda”, destaca um comunicado da Nielsen.

Segundo a empresa, “as inovações abrangem desde iniciativas de curta duração a produtos relacionados com tendências de procura por opções saudáveis de consumo e mesmo produtos orientados a nichos de público, destinados a melhorar a relação e a interação com determinados tipos de consumidores”, enquanto “outras marcas estão focadas em apelar a ‘premium shoppers’, por exemplo”.

“No mercado dos BGC, a pressão sobre os responsáveis de ‘marketing’ para inovar e disponibilizar uma oferta única e diferenciadora é elevada”, afirma Cristina Rojo, Innovation Business Partner da Nielsen.

Segundo esta responsável, “os comportamentos e necessidades dos consumidores têm vindo a alterar-se ao longo do tempo, evoluindo com o surgimento do ‘e-commerce’, das marcas próprias e da exposição a plataformas digitais, que permitem às marcas adotarem uma mensagem personalizada”.

“Esta enorme competição para atrair a atenção do consumidor tornou a inovação de produto num desafio para as empresas de BGC”, destaca Cristina Rojo.

A empresa adianta ainda que a inclusão na lista ‘Top 25 Breakthrough Innovations’ da Nielsen “inclui requisitos de diferenciação, relevância e resiliência, e avalia o modo como as marcas empregam um conjunto alargado de estratégias que as tornam bem-sucedidas”.

“A inovação bem-sucedida pode adotar formas distintas – algumas podem ser disruptivas, ao passo que outras podem ser lançadas para contrapor pressões competitivas ou com o propósito de potenciar uma tendência de consumo emergente. Algumas destas marcas desafiaram a noção tradicional de sucesso e encontramos hoje, a nível europeu, histórias extraordinárias de inovação que nascem da aplicação de diferentes abordagens a um problema de negócio,” acrescenta Cristina Rojo.

A Nielsen Holdings plc está cotada na bolsa de Nova Iorque, no índice Standard & Poors 500, está presente em mais de 100 países, cobrindo mais de 90% da população mundial.