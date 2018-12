Nestlé retirou 2.750 toneladas de açúcar da alimentação dos portugueses

A Nestlé retirou da alimentação dos portugueses entre 2013 e 2017 qualquer coisa como 687 milhões de colheres de chá de açúcar.

A redução de açúcar promovida pela Nestlé nos produtos consumidos pelos portugueses no período em análise equivaleu a um peso total de 2.750 toneladas, ou seja, cerca de 11.000 milhões de calorias.

“No cerne deste trabalho está o propósito da Nestlé de melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável, através da reformulação dos seus produtos, diminuindo os teores de açúcar, sal e gorduras saturadas”, destaca um comunicado da multinacional suíça.

O mesmo documento assinala que os exemplos de reformulação e redução dos teores de açúcar encontram-se ao longo de todas as principais categorias do extenso portefólio Nestlé: “dos cereais de pequeno-almoço, aos produtos culinários, passando pelos achocolatados e até pelo açúcar que acompanha as principais marcas de café do mercado”.