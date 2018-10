Netflix vai emitir dois mil milhões de dólares em dívida para criar novos conteúdos

A Netflix está a planear uma emissão de dois mil milhões de dólares (equivalente a 1,74 mil milhões de euros) em dívida para financiar a criação de novos novos conteúdos originais e aquisição de outros conteúdos que permitam aumentar a competitividade da plataforma de streaming.

A empresa tecnológica já tinha anunciado que pretendia financiar a aquisição de conteúdos através do mercado de dívida high-yield. O montante alocado a este segmento deverá atingir os nove mil milhões de dólares este ano, de acordo com os cálculos da Reuters realizados com base nos resultados do terceiro trimestre apresentados pela empresa na semana passada.

A colocação irá seguir-se aos 1,6 mil milhões de dólares levantados em outubro do ano passado. Os novos títulos emitidos serão obrigações senior denominadas tanto em dólares como em euros, segundo o comunicado a que a agência teve acesso.

No final de setembro, a dívida total da Netflix situava-se nos 11,83 mil milhões de dólares (equivalente a cerca de 10,3 mil milhões de euros). Após o anúncio, as ações da tecnológica sobem 0,30% para 334 dólares.