A Eleven Sports Portugal está disponível nas ofertas dos principais operadores de telecomunicações há pouco mais de um mês, após um processo negocial de avanço e recuos ao longo de mais de cinco meses desde que a empresa começou a operar. Todo o processo ficou marcado por dois momentos-chave: primeiro, a cedência dos direitos de distribuição à Nowo; segundo, o cut-off dessa cedência.

Nesse volte-face, “terá pesado o facto de as decisões iniciais da Eleven Sports, ao entrar no mercado nacional, não enquadrarem bem o que seria ter uma operadora, concorrente das outras operadoras, a liderar as negociações”, contou o diretor-geral da Eleven Sports Portugal ao Jornal Económico.

