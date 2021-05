Nigéria assina novo acordo de partilha de petróleo e espera investimentos de 10 mil milhões

A empresa petrolífera estatal da Nigéria anunciou hoje que assinou um acordo com as principais operadoras que pode desbloquear investimentos de 10 mil milhões de dólares, através da exploração conjunta de um poço petrolífero ao largo da costa.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria assinou um acordo com as petrolíferas Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Total e ENI para a exploração conjunta de uma área que inclui o poço Bonga, um campo de águas profundas que em fevereiro bombeou 90 mil barris por dia.

Até agora, os parceiros tinham adiado a decisão final de investimento sobre este projeto, que pode adicionar cerca de 150 mil barris e aumentar a produção do Bonga South West para à volta de 350 mil barris diários.

O acordo resolve uma disputa antiga entre a Nigéria e as petrolíferas internacionais, disse a NNPC, apontando que é agora possível esperar investimentos que podem chegar a mais de 10 mil milhões de dólares, o equivalente a mais de 8,1 mil milhões de euros.

“Através destes acordos, os acionistas vão ter um enquadramento claro e estável para incentivar futuros desenvolvimentos e abrir mais oportunidades nas prolíficas indústrias do petróleo e gás da Nigéria”, disse à Bloomberg um porta-voz da Shell.

A produção petrolífera na Nigéria aumentou de 1,56 milhões de barris por dia no último trimestre de 2020 para 1,72 milhões por dia nos primeiros três meses deste ano, mas a produção ainda está abaixo dos valores registados antes das medidas de confinamento impostas para controlar a propagação da pandemia de covid-19.

Apesar de o petróleo contribuir com menos de 10% para a economia da Nigéria, o maior produtor da África subsaariana, seguido de Angola, é um motor importante para o crescimento económico, sendo responsável, indiretamente, por 40% da economia, e fornece a maioria da moeda externa necessária para alimentar outras indústrias e financiar o Governo.