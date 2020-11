Nissan ameaça deixar Reino Unido caso não seja atingido um acordo para o Brexit

A fabricante Nissan deixou o aviso de que o futuro da empresa no Reino Unido está em dúvida devido à possibilidade de um Brexit sem acordo acontecer até ao fim do ano, revela o “Business Insider”.

A possibilidade de um não acordo do Brexit e o aumento das tarifas comerciais associadas significa que a fabricante iria sofrer um aumento dos custos, ameaçando o negócio no Reino Unido, disse Ashwani Gupta, chefe de operações da Nissan. No entender deste responsável, também a verificação de todos os produtos nas alfândegas transfronteiriças iria atrasar a entrega de peças na fábrica e entrega de veículos aos consumidores, reduzindo ainda a produção.

A Nissan possui a maior fábrica automóvel no Reino Unido, unidade que emprega atualmente mais de sete mil trabalhadores, um número que pode reduzir drasticamente caso o Reino Unido não chegue a acordo com a União Europeia.

No entanto, de acordo com Ashwani Gupta, a União Europeia é o maior cliente da fábrica de Sunderland. “Somos o fabricante número um no Reino Unido e queremos continuar a ser”, disse, mas caso se mantenha a perspetiva de um não acordo, Gupta admite que o negócio deixa de ser sustentável.