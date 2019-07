No dia dos avós Deco recomenda cautela na hora de escolher onde colocar as suas poupanças

Os avós têm uma função cada vez mais ativa nas famílias e na sociedade. Na verdade, são eles, frequentemente, o único sustento das famílias e o apoio dos filhos na educação e no cuidado dos mais novos.

Atualmente muitas famílias tiveram de alterar comportamentos, adquirir novas competências, sobretudo no que respeita à gestão dos seus orçamentos familiares e das poupanças.

A obrigação de constituir uma poupança está efetivamente mais enraizada na geração dos avós, consumidores que, na sua maioria, carecem de literacia financeira. Guardar o pé-de-meia debaixo do colchão já não é a estratégia utilizada, mas para aplicar o dinheiro em fundos de poupança/investimento ou outro produto financeiro, os idosos precisam ter muita cautela e analisar cuidadosamente a forma e o local em que farão a sua aplicação.

A DECO recomenda a todos os avós:

Procurem informação sobre os vários produtos e opções existentes no mercado. Discutam as suas dúvidas com os seus familiares próximos, contactem especialistas se for o caso, e verifique qual a opção que melhor se adequa à sua disponibilidade financeira e ideias de investimento.

Não entreguem as suas poupanças a desconhecidos. Não arrisquem em fundos pouco fiáveis, com promessas vãs de lucro fácil e taxas de juro elevadas. Nos dias de hoje convém sempre ter ciente que as poupanças são um dos nossos bens mais preciosos!

Não se esqueçam que, tão importante como poupar, é saber investir e conhecer as regras para uma melhor escolha. “Não colocar todos os ovos na mesma cesta” pode ser a melhor estratégia, garantindo-lhe maiores dividendos e menores riscos.

Informe-se sobre os direitos. Conte com o nosso apoio e celebre o Dia Nacional dos Avós!

Procure-nos em: DECO MADEIRA está à sua espera na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt