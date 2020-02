No Dia Internacional da Internet Segura, DECO promove debate entre os mais jovens

Hoje, 11 de Fevereiro, celebra-se o Dia Internacional da Internet Segura. Esta efeméride mundial tem o objetivo de promover a utilização segura da internet, informando todos os consumidores, inclusive e principalmente as crianças e os jovens, utilizadores bastante expostas a riscos nesta rede mundial de comunicação.

A DECOJovem, programa de educação do consumidor promovido pela DECO, dirigido à comunidade educativa, comemora este dia com a iniciativa NET Viva e Segura, uma parceria da DECO PROTESTE com a Google. Este é um projeto que já conquistou a adesão de professores e alunos, sendo reconhecido como um importante contributo para a promoção da literacia para os media digitais.

Em 2020 este projecto apresenta um novo formato que procura incentivar os jovens com idade escolar a aceder à internet de forma segura, promovendo experiências online ativas mais esclarecidas e conscientes em respeito pela sua privacidade. Este ano lectivo vamos estar na escola com a NET Viva e Segura com muitas atividades para os alunos com idades compreendidas entre os 13 e 17 anos, a frequentar escolas do ensino básico e secundário de Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Serão 20 roadshows.

Durante o último período deste ano escolar, o workshop NET VIVA E SEGURA visitará a Madeira, levando consigo especialistas para informar, debater e refletir sobre os temas do mundo digital. Este é um formato dinâmico, interativo e divertido para falar de assuntos muito sérios.

Com a nossa presença nas escolas queremos a participação de toda a comunidade educativa e para isso preparámos várias dinâmicas e jogos (digitais) para incentivarmos os mais novos a pensar sobre estas temáticas que fazem parte da sua realidade e vida social.

Assim, queremos promover pequenas competições online durante os intervalos escolares, organizando os jovens para jogar em equipas e sempre acompanhados de um animador.

Só iremos visitar uma escola em cada distrito e de acordo com as condições pré-definidas. As escolas poderão desde já manifestar o seu interesse em receber a NET Viva e Segura através da Plataforma DECOJovem.

Procure-nos em: DECO MADEIRA na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt; ou contacte-nos para o número: 968 800 489.