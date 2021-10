Nobel da Medicina atribuído a cientistas que descobriram recetores da temperatura e do toque (com áudio)

O prémio Nobel da Medicina foi atribuído conjuntamente a David Julius e Ardem Patapoutian pelo seu trabalho na descoberta dos recetores da temperatura e do toque, anunciou hoje o secretário-geral do Comité Nobel, Thomas Perlmann.

David Julius nasceu em Nova Iorque, em 1955, e é atualmente professor na Universidade da Califórnia.

Ardem Patapoutian nasceu em Beirute, no Líbano, em 1967, mas mudou-se durante a juventude para os Estados Unidos e é agora cientista no instituto Scripps Research, em La Jolla, na Califórnia.

Este ano, o vencedor de cada categoria dos Prémio Nobel vencerá 10 milhões de coroas suecas (cerca de 986 mil euros).

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

