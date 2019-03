Nobel da Paz Mohan Munasinghe vem a Lisboa no dia 18 de março

A primeira sessão terá como orador convidado o académico Mohan Munasinghe, que em 2008 recebeu o Prémio Nobel da Paz enquanto vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da Organização das Nações Unidas.

O evento terá a forma de um pequeno-almoço na Sala Belém do Hotel Pestana Palace, em Lisboa, com início previsto para as 8h30. A sessão estará concluída às 10h30.

O professor Munasinghe é um dos principais especialistas mundiais sobre sustentabilidade e alterações climáticas, temáticas que se afiguram decisivas para o futuro da Humanidade. Na sua intervenção, abordará os grandes desafios que as mudanças climáticas acarretam para as sociedades e economias mundiais.

Para mais informações sobre este evento, contacte-nos através dos telefones 21217665 ou 21217316, ou ainda do endereço de email eventos.bel@jornaleconomico.pt.