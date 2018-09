Nós, Cidadãos alerta para possíveis “tormentas” derivadas do falhanço das negociações sobre carreira dos professores

O Nós, Cidadãos alertou para a possibilidade de existirem brevemente “tormentas” derivadas do falhanço das negociações em volta da recuperação do tempo de serviço dos docentes.

Este alerta do partido inclui um outro relativo ao peso excessivo das bolsas escolares. O Nós, Cidadãos questiona a Secretaria Regional da Educação sobre o grau de cumprimento das recomendações de um documento do Observatório dos Recursos Educativos.

“O que é que já foi feito e o que falta ainda fazer para que um problema que existe – e que é motivo de grande preocupação para a nossa sociedade – mereça uma solução real”, pergunta o partido.

Fica o apelo do Nós, Cidadãos, para que algumas das recomendações do Observatório dos Recursos Educativos “não tenham ficado esquecidas numa qualquer gaveta”, e realça o desejo de que as crianças “não carreguem às costas um peso por vezes três vezes superior ao recomendado” pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

De referir que entre as recomendações do observatório estão entre outras: a atribuição de um cacifo por aluno para guardar materiais de estudo e uma sala fixa por turma, a organização de horários escolares capazes de minimizarem as solicitações de material escolar por dia, divisão dos manuais escolares em fascículos.