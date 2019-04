NOS lança o primeiro eSIM em Portugal

A Nos lançou esta terça-feira o primeiro serviço eSIM em Portugal, fez saber a empresa de telecomunicações. A tecnologia eSIM corresponde possibilidade de ter dois números de contacto no mesmo telemóvel, um com o cartão físico (SIM) e o outro com o eSIM.

“A utilização de dois números é a vantagem tida como mais relevante pelos clientes quando procuram esta solução do eSIM, porque lhes permite, por exemplo, ter um número pessoal e um profissional num só telemóvel”, lê-se no comunicado da telecom.

A Nos lançou este novo serviço com a francesa IDEMIA como parceiro tecnológico. Com este novo serviço pretende corresponder à desmaterialização do tradicional cartão SIM, mas também permitir a criação a possibilidade de utilizar planos de dados adicionais e a de expandir a conectividade com diferentes meios, como smartphones, tablets e smartwatches.

O novo serviço está disponível nas lojas a partir de dia 18 de abril.