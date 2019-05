“Nos próximos cinco anos vão haver 75 médicos de família”, garante Pedro Ramos

O Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, garantiu esta sexta-feira que “nos próximos 5 anos vão haver 75 médicos de família”, ao contrário de 50 que era o número anterior. Pedro Ramos afirma então que o Hospital Dr. Nélio Mendonça continua a investir, nomeadamente na área dos recursos humanos.

Pedro Ramos está a ser ouvido esta tarde na Comissão de Inquérito às listas de espera no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Quanto às queixas que se fazem ao SESARAM, o Secretário Regional explica que dos 3 mil doentes que o Hospital tem por dia em todas as áreas de intervenção, apenas existem 3 reclamações por dia relacionadas com a área da saúde. Sendo assim, Pedro Ramos salienta que “isto significa uma milésima de descontentes no SESARAM”.

Fazendo referência ao acidente de autocarro e à forma como o SESARAM deu resposta aos feridos, o Secretário Regional da Saúde sublinha: “se nós estamos em condições para dar resposta em situações de exceção, naturalmente, e por muito que custe a muita gente, o Hospital dá resposta no seu dia-a-dia”.