Nova Expressão anuncia a contratação de sete novos profissionais

A Nova Expressão, empresa que trata de planeamento de media e publicidade, anunciou esta sexta-feira a contratação de sete novos profissionais.

Em comunicado, a Nova Expressão explica que “este rigoroso processo de recrutamento procurou combinar o talento entre a geração nativa digital e a experiência e formação em universidades portuguesas”.

Segundo Filipe Teotónio Pereira, CEO da Nova Expressão, a empresa continua “a apostar em áreas de know-how que proporcionam soluções inovadoras e alavancam os meios tradicionais, trazendo valor acrescentado à nossa atividade”.

“Somos uma agência onde se pode combinar a publicidade e a tecnologia, com excelentes resultados, como prova o primeiro lugar no ranking RECMA [Research Company Evaluating The Media Agency Industry] em Portugal”, completou Filipe Teotónio Pereira. Em 2020 a empresa ficou colocada em 9º lugar no ranking mundial de agências de meios independentes.

De acordo com a Nova Expressão o reforço é feito devido “ao crescimento da atividade e às cada vez maiores necessidades dos anunciantes nos domínios de business intelligence e real time marketing”.

A Nova Expressão foi fundada há 28 anos e é uma das agências de meios de referência em Portugal.