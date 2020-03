Nova Iorque proíbe sacos de plástico nas lojas a partir de hoje

Nova Iorque, uma das capitais mundiais do consumismo, proíbe a partir deste domingo os sacos de plástico descartáveis nas lojas. A lei aprovada em 2019 entra em vigor este 1 de março e é o resultado da luta dos nova iorquinos para estarem na vanguarda ambiental dos Estados Unidos.

Nos Estados Unidos, que lidera a lista dos países que mais poluíram ao longo do tempo, apenas os estados da Califórnia, Oregon e Havaí baniram o plástico das lojas.

A resistência é de tal forma que o estado do Texas proibiu as suas cidades de proibirem a eliminação do uso de sacos de plástico.

Segundo dados reportados pela agência de notícias AFP (Agence France-Presse), só o estado de Nova York é responsável pelo consumo de 23 mil milhões de sacos de plástico por ano, dos quais cerca de 85% acabam nas ruas, praias e aterros.