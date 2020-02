Nova vaga de hotéis vai criar mais de 12 mil camas em Portugal

O setor do turismo em Portugal registou um ano como nunca igual. Embora esteja previsto um ligeiro abrandamento para 2020, a construção de novos empreendimentos hoteleiros vai avançar, avança o ‘Jornal de Negócios’ esta quarta-feira, 12 de fevereiro.

Os dados do Turismo de Portugal indicam que vão foram aprovados 105 projetos de empreendimentos turísticos. No entanto, o Negócios esclarece que não é certo que todos os empreendimentos avancem, nem a data em que estes serão concretizados. Ainda assim, caso avancem os 105 projetos com parecer favorável, vão ser acrescentadas 12.404 camas às 340.349 já existentes no país. Atualmente existem 4.514 empreendimentos construídos em Portugal.

Destes projetos com luz verde para a construção, 29 são para a Área Metropolitana de Lisboa, sendo 15 para o concelho lisboeta com o acrescento de 1.816 novas camas. Para a zona algarvia estão aprovados 23 projetos, somando-se mais de duas mil camas às já existentes, estando também aprovados 21 projeto para o Alentejo para um aumento de 3.200 camas. Para o Norte estão previstos 18 projetos e 2.600 camas, estando aprovados 14 empreendimentos para o Centro, com a criação de 1.300 novas camas.

Estão previstos 11 empreendimentos de uma ou duas estrelas, 31 de três estrelas, 45 projetos de quatro estrelas e 18 de cinco estrelas. Embora a maioria dos pareceres favoráveis se destinem a hotéis e hotéis-apartamentos, vão ainda ser construídos aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos.