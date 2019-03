Nova vaga de investidores de topo britânicos seduzidos pelas SIGIs

Christina Hippsley, diretora-geral da Câmara de Comércio Portuguesa no Reino Unido, indica que existe um abrandamento na decisão de compra de casas em Portugal por parte de cidadãos britânicos até à saída oficial do Reino Unido da União Europeia, no entanto, Hugo Santos Ferreira, vice-presidente executivo da APPII – Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários, revela que se verifica claramente um fluxo crescente de novos investidores vindos do Reino Unido com a recente aprovação do novo Regime das SIGIs – Sociedades de Investimento e Gestão imobiliária (também conhecidos por REIT), esse afluxo adensou-se claramente.

“Na verdade, havia muitas empresas e fundos internacionais que estavam dispostos a entrar em Portugal, mas que apenas investem em determinados modelos de veículos de investimento que conhecem e que por isso se sentem confortáveis, como é o casos dos REITs e com esta aprovação recente em Portugal esse foi o sinal que o nosso País deu, nomeadamente, a empresas vindas do Reino Unido”, esclarece o responsável.

Hugo Santos Ferreira revela que em meados do anos passado, chegou uma nova vaga de investidores e promotores imobiliários de topo vindos do Reino Unido. “Na APPII temos tido reuniões semanais com todos estes players imobiliários, que têm demonstrado muito interesse em vir investir e desenvolver a sua actividade em Portugal. Diria que estes novos players fazem parte do top do ranking de promotores e investidores ingleses, tanto listed companies mais voltadas para o investimento em ativos de rendimento ou do segmento comercial, como escritórios, retail e hotéis, como também verdadeiros promotores imobiliários focados em imobiliário residencial de larga escala, o que inclui a promoção imobiliária de habitações”, admite.

O responsável explica ainda que estes novos investidores vêm atraídos por um país e em especial por um setor imobiliário que hoje oferece condições iguais ou até já melhores do que outros países ou cidades concorrentes com o nosso país e com as nossas cidades. “Não há dúvida que Portugal e o nosso setor imobiliário apresentam hoje condições muito competitivas a uma escala planetária”.

E onde vêm eles investir? O vice-presidente dos promotores revela que, “definitivamente muito no segmento residencial e muito destinado a empreendimentos residenciais de larga escala. Falo em construir-se muitas habitações, incluindo fora dos centros urbanos. Estamos a falar de largas centenas de milhões de euros de investimento por cada um destes novos players, que vêm viabilizar a elaboração de projetos imobiliários com centenas e milhares de novas habitações”.

No entanto, Hugo Santos Ferreira alerta: “É preciso ter muito cuidado e muita atenção à mensagem, certa ou profundamente errada, que se passa a estes investidores que pretendem aqui vir investir em habitação e em especial no mercado de arrendamento, que tencionam fazer mais edifícios para arrendamento e também mais habitações para a classe média portuguesa… Fica o aviso”.