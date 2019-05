Novabase anuncia remuneração acionista de 0,15 euros por ação

A Novabase comunicou esta terça-feira à CMVM que, no próximo dia 3 de junho, estará a pagamento o montante correspondente à remuneração acionista com um valor por ação de 0,15 euros, sendo que a tecnológica informa ainda que o pagamento será sujeito a retenção na fonte de IRC à taxa de 25%1 e de IRS à taxa de 28%.

Leia aqui o comunicado na integra:

“A Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Novabase”) informa que no dia 3 de junho de 2019 estará a pagamento o montante correspondente a remuneração acionista, com o seguinte valor por ação: Montante Ilíquido: Euro 0,15. O pagamento será sujeito a retenção na fonte de IRC à taxa de 25%1 e de IRS à taxa de 28%, sem prejuízo da opção pelo englobamento no caso das pessoas singulares residentes em território português, ou de uma dispensa, isenção ou redução da taxa de retenção na fonte ao abrigo da legislação fiscal portuguesa ou de Acordos para Evitar a Dupla Tributação celebrados por Portugal.

Para efeitos da dispensa, isenção ou redução da taxa de retenção na fonte de IRC ou de IRS, os acionistas deverão fazer prova de todos os factos de que dependem as referidas exceções junto do intermediário financeiro em que se encontrem registadas as respetivas ações.

Mais se informa que a partir do dia 30 de maio de 2019 (inclusive), as ações da Novabase serão transacionadas em mercado sem conferirem direito ao referido pagamento.

O pagamento dos referidos montantes correspondentes às ações integradas no sistema centralizado gerido pela Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. será realizado de harmonia com o disposto no Regulamento da Interbolsa n.º 2/2016 e da Circular da Interbolsa n.º 1/2016”.