Novas empresas expandem fronteira da produtividade, aponta BdP

As novas empresas apresentam padrões de convergência de produtividade com as empresas já instaladas, conseguindo as melhores destas ultrapassar as melhores criadas antes de 2008. A conclusão é do Banco de Portugal (BdP), que no Boletim Económico de maio, divulgado esta quarta-feira, dedica uma capítulo à análise da produtividade aparente do trabalho em Portugal na última década.

“Considerando as empresas ativas em 2017, verifica-se um padrão de convergência da produtividade

das empresas recém-chegadas ao mercado (i.e. criadas a partir de 2008) para os níveis das

empresas incumbentes (i.e. criadas antes de 2008)”, explica a instituição liderada por Carlos Costa.

A análise do BdP conclui ainda que “as melhores empresas chegadas recentemente ao mercado (no percentil 90 da respetiva distribuição da produtividade) têm um desempenho particularmente

positivo, ultrapassando, ao fim de algum tempo em atividade, as melhores empresas pré-existentes (novamente, no respetivo percentil 90)”.

“Uma análise na mediana da produtividade (não condicionada) demonstra visíveis ganhos nas empresas

criadas na última década, cuja mediana converge para os níveis de produtividade das empresas

incumbentes, mas não os ultrapassa”, explica

O BdP explica ainda que “a convergência das empresas nos percentis mais reduzidos (percentil 10 e percentil 25) é relativamente rápida, tendo em consideração o seu elevado diferencial de produtividade nos anos iniciais as criadas antes de 2008 e que permanecem ativas em 2017”.

Relativamente aos setores da distribuição da produtividade esta “manteve-se praticamente inalterada

na última década”.

“Assistiu-se, no entanto, a alguma recomposição setorial, com uma maior prevalência de empresas no setor dos outros serviços, setor que apresenta a maior produtividade dos quatro setores considerados”, conclui.

Segundo o relatório do BdP, verificam-se ainda dificuldades de crescimento, consequência ainda da crise económica.