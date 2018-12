Novas estações do metro de Lisboa e do Porto aprovadas

O Governo deu oficialmente ‘luz verde’ às obras nos metropolitanos de Lisboa e do Porto. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira, 13 de dezembro, os projetos de expansão das duas empresas que gerem estes transportes.

Segundo o diploma, na capital proceder-se-á ao prolongamento das linhas amarela e verde (dois quilómetros), entre o Rato e o Cais do Sodré (cuja estação será remodelada), e haverá duas novas estações (Estrela e Santos).

Na ‘Invicta’ será construída uma nova linha (rosa) entre a Casa da Música e São Bento – com quatro novas estações subterrâneas (Casa da Música, Galiza, Hospital de Santo António e São Bento) – numa extensão de 2,8 quilómetros –, bem como o alargamento da linha Aamarela, entre Santo Ovídeo e Vila d’Este.

“O custo total das obras no Metro de Lisboa ascende aos 210 milhões de euros com a comparticipação de 83 milhões de euros através de fundos comunitários [Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR)]”, refere o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, em comunicado. As obras começam já no primeiro semestre do próximo ano.

O gabinete de João Pedro Matos Fernandes refere ainda que no Porto a empreitada arranca em 2019 e prolonga-se até 2023, tendo um custo superior a 307 milhões de euros, comparticipados em 107 milhões de euros pelos mesmos fundos comunitários (PO SEUR).