Novas variantes mais contagiosas de Covid-19 levam Paris para novo confinamento

O governo francês acaba de declarar novo confinamento para a capital, na sequência do aumento de casos relacionados com as novas variantes mais contagiosas de Covid-19. A medida vai contra o que o presidente francês Emmanuel Macron disse no início do mês, quando sublinhou que “faria de tudo” para manter a segunda maior economia da zona euro aberta, segundo a “Reuters”.

O primeiro-ministro de França, Jean Castex, afirmou que o país atravessa neste momento uma terceira vaga da pandemia de Covid-19, em parte devido à disseminação da variante britânica que é considerada como uma das mais contagiosas e que corresponde a 75% dos casos registados em território francês. As unidades de cuidados intensivos sob forte pressão, principalmente em Paris, onde a taxa de incidência ultrapassa as 400 infeções por cada 100 mil habitantes.

“A epidemia está a piorar. A nossa responsabilidade agora é não deixar que a situação se descontrole”, disse Castex em conferência de imprensa.

A França relatou 35 mil novos casos na quinta-feira, dia 18 de março, e mais pacientes Covid-19 nos cuidados intensivos em Paris do que no pico da segunda onda. “Agora é a hora de apertar as restrições”, disse Castex.

“Quatro semanas, é o tempo necessário para que as medidas gerem impacto suficiente, e é também o tempo que precisamos para atingir um limite na vacinação dos mais vulneráveis”.

O confinamento obrigatória terá início esta de sexta-feira partir da meia-noite nas 16 regiões mais atingidas em França que, com exceção de uma no Mediterrâneo, formam um corredor da cidade portuária de Calais, a norte do Canal da Mancha, até à capital.

Barbeiros, lojas de roupa e lojas de mobiliário terão que encerrar, embora livrarias e outros que vendem produtos essenciais possam permanecer abertos. As escolas também permanecerão abertas e as pessoas poderão praticar exercício físico ao ar livre num raio de 10 km das suas casas. Viajar para fora das áreas mais afetadas não será permitido sem um motivo de força maior devidamente justificado.