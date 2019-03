Enquanto uns preparam viagens-surpresa, outros dão pontuação às cidades de acordo com a vista, o ruído e a poluição do ar. Ainda há alguns a partilharem com os amigos gostos e recomendações de cada cidade que visitaram e outros que dizem o sítio ideal para abrir uma loja ou um restaurante.

Há quem vá à rua atender uma chamada, outros conversam no meio de tudo e de nada com quem está do outro lado da tela e tiram-se apontamentos num bloco de notas virtual. Ouvem-se muitas línguas quando cada um está no seu posto, mas o inglês quer fazer-se ouvir para que todos possam compreender. É um inglês de sotaque venezuelano, indiano, finlandês, e até mesmo português, que explica ao mentor do dia em que consiste a sua startup, o modelo de negócio e a maior dor neste caminho do faz e desfaz para tentar adaptar um produto ao mercado.

