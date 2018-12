Nove startups portuguesas na corrida a investimento de até dois milhões de euros

Há nove startups portuguesas que vão estar esta quinta-feira a tentar conquistar três sociedades de capital de risco internacionais que vêm ao Porto com cerca de dois milhões de euros no bolso: a ibérica Conexo Ventures, a britânica Merism Capital e a espanhola Faraday Venture Partners.

A Feira do Empreendedor, organizada pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), decorre esta quinta-feira, 6 de dezembro, e começa com a ronda de investimento WE’BIZ Pitch, cuja missão é “facilitar a captação de investimento das startups portuguesas”.

“Os tickets de investimento variam de investidor para investidor, sendo que nem todos comunicam claramente o valor médio das suas operações. Não há um número definido de startups que vão ou não garantir investimento. Há apenas a garantia da reunião. Os resultados dependem da conversa entre o empreendedor e o investidor”, disse ao Jornal Económico fonte da ANJE.

Segundo a associação, a ronda de financiamento será operacionalizada através de sessões ‘one to one’ que vão colocar frente a frente empreendedores e investidores, entre as 11:00 e as 13:00, na Alfândega do Porto. As microempresas escolhidas (na lista abaixo) foram escolhidas a dedo por convidados da organização, a partir dos pitch decks enviados pelos concorrentes.

Quem são os investidores?

Conexo Ventures/GED Capital – Está em Portugal através do seu general partner, Javier Artiach Basterral. Com forte presença nos Estados Unidos e América Latina, oferece smart money (capital e participação ativa na operacionalização da estratégia do negócio) a projetos de software disruptivos e escaláveis (blockchain, inteligência artificial para marketplaces, pagamentos, fintech e insurtech).

Conheça o negócio dos nove vencedores

Mobiqueue – Aplicação para consultar, em tempo real, o estado de uma fila de espera de um estabelecimento e aceder a um conjunto de informações úteis sobre o mesmo. Além disso , o utilizador pode tirar uma senha virtual.

Empresa que se dedica à produção e comercialização de extratos de alga que servem as indústrias da alimentação, cosmética e farmácia. Cuckuu – “Alarme-rede social” que permite partilhar conteúdos variados, como fotografias, vídeos e mensagens em jeito de alarme para despertar a atenção dos outros.

