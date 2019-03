Novo Banco com prejuízos de 1,412 mil milhões de euros em 2018

O Novo Banco apresentou prejuízos de 1,412 mil milhões de euros em 2018. A entidade liderada por António Ramalho apresentou prejuízos ligeiramente acima do montante a receber em 2019 pelo Fundo de Resolução, no valor de 1.149 milhões.

O banco alterou as perdas (reexpressou as contas) de 2017 que passaram a ser de 2.298 milhões de euros e não de 1.395 milhões porque a compensação recebida do Fundo de Resolução passou a ser uma compensação ao capital e não contabilizada em resultados.

É a primeira vez que o Novo Banco apresenta resutados separando o “Novo Banco Recorrente”, que corresponde ao banco bom e inclui toda atividade bancária core, e o “Novo Banco Legacy”, que engloba os créditos sobre clientes, integrando os créditos incluídos no Mecanismo de Capital Contingente e outros ativos que não são considerados estratégicos para os compromissos assumidos com a DGCOMP após a resolução do Banco Espírito Santo.

António Ramalho explicou que o NB Recorrente e o NB Legacy não são duas entidades jurídicas autónomas.

Embora o Grupo Novo Banco tenha apresentado um prejuízo de 1.412,6 milhões de euros, que comparam com as perdas de cerca de 2,3 mil milhões em 2017, o NB Recorrente apresentou resultados positivos de 2,2 milhões antes de impostos, comparando comas perdas de 311,4 milhoesno ano anterior.

“Isto leva-nos a acreditar que no próximo ano crescemos nos três dígitos”, disse António Ramalho falando do banco recorrente.

O NB Legacy registou perdas de 1.514,6 milhões de euros.

“Em resultado das perdas das vendas e da redução dos ativos legacy, o Novo Banco irá solicitar uma compensação de 1.149 milhões” ao Fundo de Resolução, lê-se no comunicado da instituição bancária.

Este montante decorre em 69% das perdas assumidas sobre os ativos no Mecanismo de Capital Contingente e 31% devido a requisitos regulatórios debaumentonde capital no quadro do ajustamento do período transitório dos racios de capital.

No consolidado, em 2018 o Grupo Novo Banco viu o produto bancário crescer 5,5%, em termos homólogos, para mais de 768 milhões.

A margem financeira do Grupo subiu para 0,89%.

(em atualização)