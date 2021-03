Novo Banco confirma venda do portefólio de malparado “Projecto Wilkinson”

O Novo Banco (NB) confirmou a venda do portefólio de malparado denominado por “Projecto Wilkinson”, no valor de 216,3 milhões de euros em ativos ao fundo Davidson Kempner, informou a entidade bancária em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) este sábado, 6 de março.

“A concretização da operação, nos termos acordados, deverá ter um impacto direto neutral a marginalmente positivo na demonstração de resultados e no capital do NOVO BANCO em 2021”, pode ler-se no documento. Na sexta-feira a “Bloomberg” já havia anunciado que a sociedade gestora Davidson Kempner Capital Management tinha ganho o concurso para a compra deste portefólio de NPL (Non Performing Loans).

Tal como noticiado pelo Jornal Económico, em outubro de 2020, o ‘Projeto Wilkinson’, é um portefólio de crédito malparado com um montante ligeiramente acima dos 200 milhões de euros, e é composto por dívidas em incumprimento de grandes devedores (conhecida na gíria bancária por single names).

São essencialmente por créditos incobráveis que não estão cobertos pelo Mecanismo de Capitalização Contingente (CCA) do Fundo de Resolução.

O Projecto Wilkinson deve o seu nome ao jogador inglês Jonny (Jonathan) Wilkinson, que foi decisivo para a Inglaterra vencer o campeonato do mundo de rugby de 2003.

A venda de carteiras de malparado a fundos especializados é uma forma de reduzir de forma mais rápida o stock de malparado e desta forma reduzir os rácios de NPL (Non Performing Loans) ou NPE (Non Performing Exposure).

O Novo Banco tinha acordado com Bruxelas, em 2017, reduzir substancialmente o stock de crédito improdutivo.

Esta ano, como a chamada de capital ao Fundo de Resolução tem um tecto político de 480 milhões de euros, o banco tenta constituir menos imparidades para activos cobertos pelos mecanismo de capitalização contingente (CCA) . Razão pela qual os créditos que compõem o “Wilkinson”, não estão cobertos pelo CCA.

O Novo Banco teria de constituir todas as imparidades para os ativos cobertos pelo Mecanismo de Capitalização Contingente este ano, mas o tecto de 480 milhões poderá levar a alterações dos planos e compromissos assumidos.