Novo Banco: Finanças consideram “indispensável” auditoria à concessão de créditos

O Ministério das Finanças reagiu esta tarde em comunicado à estimativa das necessidades do Novo Banco face ao Fundo de Resolução, avaliadas em 1,15 milhões de euros, considerando que, “dado o valor expressivo das chamadas de capital em 2018 e 2019, o Ministério das Finanças, em conjugação com o Fundo de Resolução, considera indispensável a realização de uma auditoria para o escrutínio do processo de concessão dos créditos incluídos no mecanismo de capital contingente”.

O ministério liderado por Mário Centeno considera que, “feitas as validações, o Fundo de Resolução deve, numa fase inicial, disponibilizar os seus recursos próprios para assegurar o pagamento e, posteriormente, avaliar a possibilidade de um financiamento de mercado. No caso de persistirem necessidades de financiamento, o Fundo de Resolução poderá pedir um empréstimo ao Estado que terá um valor máximo anual de 850 milhões de euros, conforme previsto no Acordo-Quadro”.

O Novo Banco apresentou prejuízos de 1,412 mil milhões de euros em 2018. A entidade liderada por António Ramalho apresentou prejuízos ligeiramente acima do montante a receber em 2019 pelo Fundo de Resolução, no valor de 1.149 milhões.

O banco alterou as perdas (reexpressou as contas) de 2017 que passaram a ser de 2.298 milhões de euros e não de 1.395 milhões porque a compensação recebida do Fundo de Resolução passou a ser uma compensação ao capital e não contabilizada em resultados.

É a primeira vez que o Novo Banco apresenta resutados separando o “Novo Banco Recorrente”, que corresponde ao banco bom e inclui toda atividade bancária core, e o “Novo Banco Legacy”, que engloba os créditos sobre clientes, integrando os créditos incluídos no Mecanismo de Capital Contingente e outros ativos que não são considerados estratégicos para os compromissos assumidos com a DGCOMP após a resolução do Banco Espírito Santo.