Novo Banco junta-se à Fiserv para criar plataforma integrada de cobrança e pagamentos

A parceria entre bancos e fintechs está para durar. Desta vez é o caso do Novo Banco que se juntou à Fiserv para criar uma nova plataforma integrada de cobrança e pagamentos.

“Com o objetivo de oferecer aos seus clientes uma experiência integrada de pagamentos, o Novo Banco escolheu a Fiserv, empresa líder global em soluções tecnológicas de pagamentos e serviços financeiros, como provedora das soluções”, diz o banco.

Esta iniciativa está incorporada no programa de transformação tecnológica do Novo Banco.

A tecnologia Fiserv que suporta o novo hub de pagamentos, será incorporada na arquitetura aplicacional do banco e integrada com as suas plataformas anti-lavagem de dinheiro (AML), fraude, risco, core banking e com entidades externas relevantes no processamento de pagamentos nacionais e internacionais, explica a instituição liderada por António Ramalho.

De acordo com o CEO do banco, “queremos implementar um hub de pagamento modular para oferecer aos nossos clientes uma experiência diferenciadora de pagamentos omnicanal”.

Para António Ramalho “Ter uma plataforma de pagamentos centralizada ajuda-nos a alcançar os nossos objetivos de negócio imediato e avançar progressivamente em direção à nossa visão estratégica de uma plataforma de pagamentos unificada e flexível para todos os tipos de pagamento, incluindo os imediatos”.

A Plataforma de Pagamentos da Fiserv permitirá a gestão centralizada de todos os pagamentos do Novo Banco, independentemente do canal de origem, tipo de pagamento e entidade.

Jan Kruger, vice-presidente senior e diretor geral de Soluções de Plataforma de Pagamentos para Empresas da Fiserv, diz na nota que “a tecnologia Fiserv fornece a funcionalidades atuais necessárias para sustentar a transformação de pagamentos do Novo Banco, o que vai ajudar o banco a obter uma maior eficiência, inovação e diferenciação competitiva”.