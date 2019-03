Novo Banco lança abertura de conta através da Chave Móvel Digital

O Novo Banco acaba de disponibilizar um novo processo online de abertura de conta para Clientes particulares, usando a chave móvel digital para recolha dos dados e informações necessárias, anuncia a instituição.

“Deste modo, torna-se o primeiro banco em Portugal a disponibilizar a abertura de contas com recurso a este meio, sem a necessidade de o Cliente ir a um balcão ou realizar uma videoconferência, num processo mais cómodo, simples e seguro”, refere o banco liderado por António Ramalho.

Acedendo ao site novobanco.pt, qualquer cidadão com acesso à chave móvel digital poderá, em casa ou em qualquer outro local, usar este novo processo de abertura de conta.

O banco anuncia que este processo terá “várias novidades e melhorias a serem disponibilizadas dentro em breve, tornando-se cada vez mais simples, intuitivo e versátil”. Para cidadãos que ainda não tenham a chave móvel digital, basta ativá-la no portalautenticacao.gov.

Esta inovação foi desenvolvida pelo Novo Banco em colaboração com a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, “possibilitando assim a disponibilização de um novo processo com uma melhoria radical da experiência dos Clientes face aos processos atuais, e permitindo dar uma resposta adequada a um conjunto cada vez mais relevante de utilizadores de perfil digital, que privilegiam a possibilidade de fazer as escolhas da sua vida financeira e quotidiana à distância, usando o seu telemóvel ou PC”, avança o comunicado.