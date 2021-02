O Novo Banco (NB) só irá ter contas fechadas no início de março, pelo que o valor da uma chamada de capital ao Fundo de Resolução (FdR), com base no Acordo de Capitalização Contingente, ainda não está apurado e pode sofrer alterações. Até porque há operações em aberto que podem alterar os prejuízos do banco e o respetivo impacto no capital, nomeadamente as propostas para a compra do Novo Banco em Espanha e as propostas para a compra dos fundos de restruturação geridos pela ECS.

Pelo que o teto máximo de injeção do FdR de 480 milhões, reafirmado esta semana pelo ministro das Finanças, em entrevista à Antena 1 e “Jornal de Negócios”, e que coincide com a expectativa do FdR, pode vir a revelar-se insuficiente, revelaram fontes conhecedoras do assunto.

O valor inscrito no Orçamento de Estado, entretanto travado na votação no Parlamento, de 476,6 milhões de euros, foi calculado com base numa indicação do FdR, tal como reconheceu o ministro na entrevista.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor