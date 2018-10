Novo Banco prevê receber 726 milhões de euros do Fundo de Resolução em 2019

O Novo Banco prevê receber 726 milhões de euros do Fundo de Resolução no próximo ano, tendo em conta as contas dos primeiros seis meses do ano. O montante a receber ainda não é definitivo e só vai ser determinado no fecho das contas anuais do banco liderado por António Ramalho, avança o “Jornal de Negócios”.

“Em 30 de junho de 2018 está contabilizado, em outras reservas e resultados transitados, o valor apurado a essa data quanto ao montante a receber em 2019, ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente celebrado com o Fundo de Resolução, de 726.369 milhares de euros”, indica o relatório de contas relativo ao primeiro semestre do ano, que foi publicado desta segunda-feira, dia 1 de outubro.

No entanto, o Novo Banco sublinha, no mesmo documento, que “este valor depende, à data de cada balanço, das perdas ocorridas e dos rácios regulamentares em vigor no momento da sua determinação, podendo variar em função destes fatores ao longo do exercício”. Este ano, devido ao fecho das contas de 2017, o Fundo de Resolução injetou 792 milhões de euros no Novo Banco.