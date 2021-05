Com o número de casos confirmados de Covid-19 a aumentar novamente em todo o país, em especial na região de Lisboa, o Governo veio anunciar novas datas para a vacinação, com vista a acelerar o ritmo de vacinas inoculadas em território continental. Antecipando as datas, foi decidido que, a partir de junho, os portugueses com mais de 30 e de 40 anos vão começar a ser vacinados, em simultâneo com parte do grupo etário dos 50 anos. O objetivo é “travar a fundo a pandemia” e equilibrar o processo de vacinação nas diferentes regiões do país.

Segundo o último relatório semanal da vacinação da Direção Geral da Saúde (DGS), com dados referentes a 23 de maio, o Alentejo é a região mais avançada no processo. Aí, cerca de 41% da população já recebeu, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Uma das razões é o facto de ser uma das regiões com população mais envelhecida, à qual foi dada prioridade na vacinação contra a Covid-19. Já o Algarve, a região mais jovem do país, tem 31% de vacinados com, pelo menos, a primeira dose.

