Quando na tarde desta sexta-feira, 8 de outubro, os acionistas da Teixeira Duarte se reunirem em assembleia extraordinária, não haverá muitas dúvidas quanto ao caminho a seguir na sequência da saída de Pedro Maria Teixeira Duarte do cargo de presidente do conselho de administração do grupo de construção e engenharia. Há muito que está escolhido o sucessor, Manuel Maria Teixeira Duarte, primo do líder histórico da empresa.

“Ele já tem assumido [várias pastas importantes], sempre fez parte da administração. É uma sucessão o mais natural possível. É uma pessoa da casa, conhecedor da empresa por dentro e dos principais parceiros”, disse ao Jornal Económico fonte do núcleo acionista familiarizada com a operações do grupo.

Mas a expectativa é a de continuidade da estratégia do grupo, se bem que com uma inversão nos resultados.

