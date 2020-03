O mundo dos negócios é cada vez mais complexo. Prosperar obriga a reflexão e decisão estratégica por parte de organizações e empresas, que necessitam de ter gestores à altura dessa responsabilidade. Há défice de profissionais com essas competências? Faça-se formação.

Esse propósito está na base da criação do mestrado em Economia da Empresa e da Estratégia, a grande novidade que a Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) tem na forja para o próximo ano letivo. Existem 45 vagas disponíveis e as candidaturas já estão a decorrer.

